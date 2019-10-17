عباس يبحث مع الملك سلمان وولي العهد التطورات السياسية في الأراضي المحتلة

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في الرياض، آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي المحتلة، خصوصًا الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأكد الرئيس عباس وقوف فلسطين وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية، في وجه الاعتداءات التي تعرضت لها، مثمنًا دعمها المتواصل للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في شتى المجالات، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“.

#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة #فلسطين، ويجدد خلالها – أيده الله – ،التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.https://t.co/y6e6so9h7l#واس pic.twitter.com/XN1uPjTeve — واس الأخبار الملكية (@spagov) October 16, 2019

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أن ”خادم الحرمين الشريفين عقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين، وجدد خلالها تأكيد وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.

وأضافت الوكالة أن ولي العهد ”عقد جلسة محادثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين، جرى خلالها استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.