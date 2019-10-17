بابا الفاتيكان يزور كردستان العراق مطلع 2020

قال نائب عراقي مسيحي سابق، إن البابا فرانسيس سيزور إقليم كردستان في شمال العراق، أوائل عام 2020 وسيلتقي الزعيم الكردي مسعود البرزاني.

ونقلت صحيفة ”باص نيوز“ الإلكترونية عن النائب السابق وحيد ياكو المعروف بعلاقته مع الفاتيكان، أن هذه الزيارة البابوية، الأولى من نوعها، تهدف إلى الإشادة بجهود إقليم كردستان من أجل تعزيز التعايش بين الجماعات الدينية المختلفة، بما في ذلك مئات الآلاف من المسيحيين الذين فروا من العنف في أجزاء أخرى من العراق بحثًا عن ملجأ في كردستان.

وكان البابا فرنسيس ألمح في وقت سابق من شهر يونيو، إلى خطته لزيارة العراق وكردستان ”هناك فكرة ملحة ترافقني عندما أفكر في العراق، إذ أريد أن أذهب في العام المقبل، حتى يتمكن(العراق) من التطلع إلى المستقبل من خلال السلام والمشاركة. المشاركة في بناء الصالح العام.“

ويأتي الحديث الآن عن قرب زيارة بابا الفاتيكان لإقليم كردستان، في الوقت الذي تقوم فيه القوات العسكرية التركية باجتياح الشريط الحدودي السوري المسكون بالأكراد بنسبة عالية، إذ يضطرون للهرب إلى شمال العراق بأعداد كبيرة.