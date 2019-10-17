وزير خارجية فرنسا: على إيران ألا تزعزع استقرار المنطقة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه يتوجب على إيران ألا تزعزع استقرار المنطقة.

ووصل لودريان، إلى العاصمة العراقية بغداد، الخميس، في زيارة تشمل أربيل أيضًا، لبحث آلية دولية لمحاكمة عناصر تنظيم ”داعش“ المتشدد.

وأوضح لودريان خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في العاصمة بغداد، ”يجب على إيران ألا تزعزع استقرار المنطقة، وعليها العودة إلى الاتفاق النووي ووقف خفض الالتزامات، كما أن الولايات المتحدة عليها رفع العقوبات لتخفيف التوترات“.

واعتبر أن زيارته للعراق هي لدراسة التأثير التركي في شمال العراق، منوهاً أن ”عودة تنظيم داعش يهدد العراق وسوريا“، مبيناً أن ”فرنسا تحاول عقد اجتماع مع التحالف الدولي ضد داعش لمناقشة عواقب العدوان التركي“.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي أن بلاده اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لمنع الإرهابيين من اختراق العراق من سوريا.

وقال الحكيم خلال المؤتمر الصحافي ”نحن نصر على وحدة أراضي سوريا وأن الحكومة السورية هي الضامن الوحيد لذلك“، كما أكد خلال مباحثاته مع وزير الخارجية الفرنسي على الحاجة إلى تقليل التوترات بين طهران وواشنطن.