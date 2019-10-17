القوات التركية تسيطر على نصف مدينة رأس العين السورية

تقدمت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها، اليوم الخميس، داخل مدينة رأس العين الحدودية في شمال شرق سوريا، وباتت تسيطر على نحو نصف مساحتها، إثر اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتشن تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجومًا منذ التاسع من الشهر الجاري في شمال شرق سوريا، تسبّب بنزوح أكثر من 300 ألف مدني، وتمكّنت بموجبه من السيطرة على مناطق حدودية واسعة باستثناء رأس العين، حيث تدور معارك عنيفة.

وأفاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن بأن ”القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها تمكنت فجر الخميس من السيطرة على نحو نصف مساحة رأس العين بعد خوضها اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية، ترافقت مع غارات كثيفة مستمرة منذ ثلاثة أيام“.

وقال عبد الرحمن ”إنه أول تقدم حقيقي للقوات التركية داخل المدينة، بعد مقاومة شرسة أبدتها قوات سوريا الديمقراطية خلال أسبوع“ من المعارك.

ومنذ بدء هجومها، حقّقت القوات التركية تقدمًا سريعًا، وباتت تسيطر على شريط حدودي يمتد على طول نحو 120 كيلومترًا، ويصل عمق المنطقة تحت سيطرتها في إحدى النقاط إلى أكثر من ثلاثين كيلومترًا، بحسب المرصد.

ويخوض الطرفان معارك مستمرة في المنطقة الواقعة بين مدينة رأس العين وبلدة تل تمر جنوبها، تترافق مع غارات تركية وقصف كثيف، وفق المرصد.