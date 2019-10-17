زوارق إسرائيلية تهاجم الصيادين في بحر غزة

هاجمت زوارق تابعة للبحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.

وأطلقت بحرية الاحتلال الرصاص الحي على مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وألحق ذلك الاستهداف الإسرائيلي أضرارًا بالمراكب دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا لمغادرة البحر والخروج إلى الشاطئ.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي ملاحقة الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد، بحسب وكالة ”وفا“.

ووفقًا لبيان حقوقي وأوروبي صدر مؤخرًا، فإنه مع استمرار انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، عبر الحصار والقيود المشددة وتقليص المساحات التي تسمح لهم فيها بالصيد، وحظر دخول بضائع ومعدات أساسية لتمكين مهنة الصيد، أو من خلال الاعتداءات المتكررة كإطلاق النار والاستيلاء على مراكب الصيد، أصبح الصيد يشكل خطرًا على حياة الصيادين وسلامتهم وأصبح الكثير منهم يعاني من الفقر المدقع، بحيث يعيش 80% منهم تحت خط الفقر.