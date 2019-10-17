مقتل الإعلامي الكردي أمانج باباني وعائلته في إطلاق نار

عثر في محافظة السليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، الأربعاء، على جثة الإعلامي الكردي أمانج محمد نوري المعروف بـ“آمانج باباني“ وأسرته المكونة من زوجته لانا محمد، وطفلهما الرضيع ”هانو“، في إطلاق نار نفذه مجهولون، وفق ما نقلته قناة ”إن آر تي“ التي يعمل بها الإعلامي آمانج.

وأدانت حكومة إقليم كردستان، الحادثة، فيما طالب المتحدث باسمها، جوتيار عادل، الجهات المعنية بفتح تحقيق جدي في حادثة اغتيال ”باباني“ وعائلته، والعثور على الجناة.

خبر حزين .. مقتل مقدم البرامج العراقي امانج بابان وزوجته وطفله بإطلاق نار في مدينة السليمانية.. رحمهم الله pic.twitter.com/295X4aiBQL — وسيلة عولمي (@wassilaoulmi) October 17, 2019

وقال ممثل ”جمعية الدفاع عن حرية الصحافة“ في كردستان، إن مسلحين مجهولين، لاحقوا مركبة الضحية وأسرته قرب ”فاميلي مول“ بمدينة السليمانية، أمس الأربعاء، وأمطروهم بوابل من الرصاص.

من جهتها، قالت شرطة السليمانية في بيان لها، نشرته قناة ”NRT عربية“ إن حادثة مقتل الإعلامي آمانج باباني وأسرته ناجمة عن عملية انتحار.

وقالت: ”نعلن للرأي العام أنه وفق تحقيقات قوات الشرطة فإن الحادث ناجم عن عملية انتحار“، مشيرة إلى الإعلان عن تفاصيل الحادث في وقت لاحق من اليوم.