مقتل صحفي كردي وزوجته وطفلهما بإطلاق نار شمال العراق

لقي صحفي كردي وزوجته وطفلهما مصرعهم، مساء اليوم الأربعاء، على يد مسلحين مجهولين بإقليم كردستان في شمال العراق، وفق ما أورد موقع قناة ”إن آر تي“ التي كان الصحفي يعمل فيها.

وقالت القناة إن مقدم برنامج ”بلا حدود“ آمانج باباني، قُتل إلى جانب زوجته وطفلهما برصاص مسلحين مجهولين، استهدف السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق جنوب مدينة السليمانية.

وقالت وسائل إعلام كردية إن ”مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على الصحفي آمانج وزوجته، وطفله أمام أحد المراكز التجارية في محافظة السليمانية، ولاذوا بالفرار“.

ويقدم الصحفي برنامج ”بلا حدود“ على قناة NRT الكردية، كما قدم في وقت سابق برنامجًا استقصائيًا معني بالجريمة، فيما عملت زوجته مقدمة في قناة ”كٌرد سات“.

وعلى الفور، تجمع العشرات أمام مبنى الطب العدلي في المدينة، ولم تُصدر السلطات الأمنية أي بيان رسمي حول ملابسات الحادثة.

وقناة NRT، معارضة لسياسة الحزبين الحاكمين في الإقليم (الاتحاد الوطني بزعامة طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني).

وتقع المحافظة منذ سنوات تحت سيطرة حزب طالباني، وفق نظام تقاسم مناطق النفوذ.