العراق تعتقل عناصر من“داعش“ هربوا من سوريا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، اعتقال عدد من عناصر داعش الهاربين من الأراضي السورية، في أعقاب العملية العسكرية لتركيا.

وتزايدت التحذيرات مؤخرًا من دخول عناصر ”داعش“ إلى العراق، بعد هروب العشرات من سجون قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن القوات ألقت القبض على ”عدد من عناصر داعش الفارين داخل الأراضي العراقية“، (دون أن توضح عددهم)، مع استمرار عمليات ملاحقة المتسللين، و“تحصين المواضع الدفاعية في الشريط الحدودي لمنع تسلل هذه العناصر الإرهابية“.

وتمكن العشرات من عناصر تنظيم ”داعش“ الهاربين من سوريا، من دخول العراق برفقة عائلاتهم قبل يومين، رغم تحذيرات عديدة من خطورة الوضع.

وقال المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق المتنازع عليها مزاحم الحويت إن“هناك ما يقارب من (7000) عنصر من تنظيم داعش الإرهابي معتقلون لدى قوات سوريا الديمقراطية، ومع بدء العمليات التركية العسكرية في سوريا هرب أكثر من 700 من هؤلاء المعتقلين وهم من قادة تنظيم داعش”.