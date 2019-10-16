”سوريا الديمقراطية“ تعلن تجميد كافة العمليات ضد ”داعش“

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في مقابلة تلفزيونية تم بثها الأربعاء، ”تجميد“ كافة العمليات ضد تنظيم داعش، الذي برغم هزيمته الميدانية لا يزال ينشط على شكل خلايا نائمة.

وقال عبدي في مقابلة باللغة الكردية على تلفزيون ”روناهي“ الكردي ”لقد قمنا بتجميد كل أعمالنا في مواجهة داعش الآن“، مشيرًا إلى أن الأمر سيقتصر على ”العمل الدفاعي في مواجهة التنظيم“.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية، وبعد إعلانها الانتصار على التنظيم في آذار/مارس، انهمكت في ملاحقة خلاياه النائمة، لكنها حذرت مؤخرًا من أن ينعكس انصرافها إلى قتال القوات التركية سلبيًا على جهودها هذه.