العراق.. عبدالمهدي يوجّه بالتدقيق في تسجيلات المسؤولين الصوتية بشأن التظاهرات الأخيرة

كلف رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم الأربعاء، الدكتور نوري الدليمي رئيس اللجنة الوزارية العليا بالتدقيق في التسجيلات الواردة بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة، في إشارة إلى ما جرى تداوله بشأن وجود تسجيلات صوتية لأوامر قتل المتظاهرين.

وكان زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق اليوم الأربعاء عن امتلاك ”بعض أفراد القوات الأمنية تسجيلات لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين“.

الى رئيس اللجنة الوزارية العليا الدكتور نوري الدليمي:

لاستكمال التحقيقات يرجى تسلم اي تسجيل يأتي من اي مسؤول عسكري او مدني او مواطن يتعلق بالاحداث الاخيرة وان يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته اصوليا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة. — عادل عبدالمهدي (@AdilAbdAlMahdi) October 16, 2019

وعلى الفور، أصدر عبدالمهدي توجيهًا نشره عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ إلى لجنة التحقيق الوزارية العليا برئاسة وزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي؛ للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة.

وكتب رئيس الحكومة على موقع التواصل: ”إلى رئيس اللجنة الوزارية العليا الدكتور نوري الدليمي: لاستكمال التحقيقات يرجى تسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن يتعلق بالأحداث الأخيرة، وأن يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصوليًا مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل، وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة“.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة وذي قار والديوانية والنجف.