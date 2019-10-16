الصدر يكشف عن امتلاك عناصر أمنية عراقية تسجيلات صوتية لأوامر قتل المتظاهرين

كشف زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، عن امتلاك عناصر قوات الأمن العراقية تسجيلات صوتية لأوامر قتل المتظاهرين، فيما وجه رسالة إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

وقالت صفحة صالح محمد العراقي الناطقة باسم الصدر إن ”بعض أفراد القوات الأمنية يمتلكون تسجيلات لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين“.

وأضاف العراقي ”على رئيس مجلس الوزراء تسلم هذه التسجيلات مع حمايتهم من التبعات ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيًا“.

من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي محمد التميمي لـ“إرم نيوز“، إنه ”يجب تسليم هذه التسجيلات الصوتية إلى الجهات القضائية، وليس إلى الحكومة المتهمة بقتل وقمع المتظاهرين“.

وبيّن أنه ”يجب تسليم تلك التسجيلات الصوتية مع شهادات واعترافات عناصر الأمن إلى ممثلية الأمم المتحدة في العراق، حتى يتم الحراك الدولي ضد الشخصيات التي أمرت بقتل وقمع المتظاهرين مهما كان موقعها، لأن هذا الأمر يتطلب تحركًا على الصعيدين الدولي والمحلي“.

وقتل وأصيب نحو 7 آلاف شخص خلال التظاهرات الشعبية التي انطلقت مطلع الشهر الجاري في العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة وذي قار والديوانية والنجف.

ويسود اعتقاد في الشارع العراقي، بأن فصائل مسلحة تابعة للحشد الشعبي موالية لإيران، هي من دفعت بقناصين إلى سطوح المباني لاستهداف المتظاهرين، في ظل فرض القوات الأمنية حظر تجول، حيث لا يمكن تحرك أية قوة إلا بأوامر رسمية، فيما تقول الحكومة إن قناصين مجهولين هم من استهدفوا المتظاهرين.

وتتهم أوساط عراقية ونخب مثقفة من خلال المجموعات الخاصة تحسبًا للملاحقة، ميليشيات سرايا الخراساني، وعصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، بالتورط في مواجهة المتظاهرين واستخدام العنف المفرط ضدهم.