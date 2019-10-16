روسيا: التعاون بين تركيا وسوريا يجب أن يستند إلى اتفاق أضنة

قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي أن تحدد القوات السورية والتركية كيفية التعاون في شمال سوريا بناء على اتفاق أضنة، وهو معاهدة أمنية تعود إلى عام 1998.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، قوله إن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة في ذلك.

وذكر أن الحوار بين دمشق والأكراد يحقق نتائج ملموسة أيضًا.

ويحدد اتفاق أضنة الظروف التي يمكن لتركيا بموجبها تنفيذ عملية أمنية عبر الحدود في شمال سوريا.

وألزم الاتفاق أيضًا دمشق بالتوقف عن إيواء أعضاء في حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.