مسؤول أمريكي: واشنطن ستواصل تعاونها مع أكراد سوريا ضد داعش

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول كبير في البنتاغون الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة تريد مواصلة التعاون مع المقاتلين الأكراد في قوات سوريا الديموقراطية في الحرب ضد تنظيم داعش.

وقال المسؤول الكبير للصحافيين طالباً عدم الكشف عن اسمه ”سنرى نوع الدعم الذي يمكننا الاستمرار في تقديمه لقوات سوريا الديموقراطية حتى إن لم تعد لدينا قوات في شمال“ سوريا.

ومنذ أسبوع يشنّ الجيش التركي هجوماً على ”وحدات حماية الشعب“، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، لإبعاد هذه الفصائل الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية، عن الحدود الجنوبية لتركيا.

وفي ظل الهجوم التركي أعلنت الولايات المتحدة سحب كل قواتها من شمال شرق سوريا والبالغ عديدها حوالى ألف عسكري، والإبقاء بالمقابل على حوالى 150 جندياً أميركياً ينتشرون في قاعدة التنف في جنوب سوريا على الحدود مع الأردن.