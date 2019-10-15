أردوغان: هجوم للجيش السوري أودى بحياة جندي تركي في منبج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء،إن الهجوم المدفعي من منبج السورية الذي أودى بحياة جندي تركي نفذته الحكومة السورية.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) أن الرئيس التركي أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن تركيا لن تعلن مطلقًا وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وأضاف أنه ليس قلقًا من العقوبات الأمريكية على أنقرة بسبب الهجوم.

وقال التلفزيون إن أردوغان أبلغ الصحفيين في رحلة عودته من باكو عاصمة أذربيجان بأن المحادثات مع واشنطن وموسكو بشان مدينتي كوباني ومنبج في سوريا مستمرة، مضيفًا أنه ”ليس سلبيًا“ أن تدخل القوات الحكومية السورية منبج ما دام المسلحون الأكراد قد خرجوا من المنطقة.

وقال أيضًا إنه أبلغ ترامب بأن تركيا ”لن تتفاوض مع منظمة إرهابية“ ردًا على عرض الرئيس الأمريكي الوساطة.

وفي إطار منفصل، ذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن الهجوم في سوريا سيساهم في جهود مكافحة الإرهاب وسيدعم وحدة الأراضي السورية وعملية الحل السياسي.