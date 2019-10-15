انضمام وزيرَين للحكومة الانتقالية في السودان

أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، مرسومًا دستوريًا يقضي باعتماد قرار رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، بتعيين وزيرَين في الحكومة الانتقالية، لتكتمل بذلك التشكيلة الحكومية.

وأوضح بيان صادر عن مجلس السيادة أن القرار يقضي بتعيين علم الدين عبدالله أبشر عبدالله وزيرًا للثروة الحيوانية، وهاشم طاهر شيخ طه، وزيرًا للبنى التحتية والنقل.

وأدى حمدوك، في 21 أغسطس/آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي.

وأعلن حمدوك آنذاك تشكيلة حكومته، فيما استمرت المشاورات حول وزارتي الثروة الحيوانية والنقل حتى الإعلان عن الوزيرين.

وحكومة حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير (1989- 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.