نقص الخدمات الصحية يفاقم أزمة حمى الضنك في السودان

أعلن مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا السودانية، نور الدين حسين، عن تفشي وباءيْ حمى الضنك ”الحمى النزفية“، والشيكنغونيا ”كنكشة“ بصورة متزايدة تصل إلى 7 حالات يوميًا في الولاية، بالإضافة إلى وباء الكوليرا.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: إن الوباء انتشر في 32 حيًا بحاضرة الولاية كسلا وريفيها وغربها، متوقعًا تزايد الحالات بعدما وصلت إلى 125 حالة، مبينًا أن ”المرض ظهر في 18 أغسطس/آب الماضي، وتم إبلاغ وزارة الصحة الاتحادية بعدم مقدرة الولاية على مكافحة الوباء“.

وأقر مديرو الإدارات بوزارة الصحة في كسلا بوجود إشكاليات كبيرة في القطاع أسهمت في تردي الأوضاع الصحية وتدني الخدمات الطبية على مستوى المستشفى والمراكز الصحية بالولاية، في حين أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مرضى يفترشون الأرض بالمستشفيات، بسبب النقص الكبير في سعة المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة.

وأفادت مديرة إدارة الطوارئ في الوزارة بانتشار فيروس نقص المناعة ”الإيدز“، الذي قالت إنه يسبب الأمراض المذكورة، في الوقت الذي اشتكى فيه مدير إدارة المستشفيات أحمد عبدالقادر من نقص في معينات العمل بمستشفى كسلا، وضعف تهيئة بيئة العمل واستحقاقات الأطباء.

وكان انتشار وباء الكوليرا في ولايتي النيل الأزرق وسنار قد أدى إلى وفاة 8 أشخاص وإصابة 226 بالمرض في الفترة الماضية.