القضاء العراقي يأمر بتوقيف ضابطين لصلتهما بمقتل متظاهرين

أمر القضاء العراقي، الثلاثاء، بتوقيف ضابطي شرطة؛ بتهمة صلتهما بمقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية العنيفة المناهضة للحكومة، مطلع الشهر الجاري.

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن ”محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرًا بالقبض على ضابطين في الشرطة؛ بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة“.

وأضاف أن المحكمة اطّلعت على التسجيلات للكاميرات القريبة من محلات الحوادث ودونت إفادات الشهود.

وتابع المجلس، أن ”المحكمة أصدرت أمرها استنادًا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات ومفاتحة مرجعهم لغرض تنفيذ الأمر استنادًا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي“.

وشهد العراق على مدى أسبوع، بدءًا من مطلع الشهر الجاري، احتجاجات عارمة ضد الفساد وسوء الخدمات وقلة فرص العمل، وطالبوا خلالها بإقالة الحكومة، وتخللتها أعمال عنف خلفت نحو 120 قتيلًا و6 آلاف جريح، وفق مصادر طبية في تصريحات للأناضول.

وأقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه، كما تعهدت بإجراء إصلاحات، من بينها محاربة الفساد وتحسين الخدمات العامة وتوفير مزيد من فرص العمل وتخصيص رواتب إعانة للفقراء والعاطلين عن العمل.