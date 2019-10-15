روسيا: لم نوافق مسبقًا على الهجوم التركي في سوريا

قال ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الكرملين إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، إن الهجوم التركي في شمال شرق سوريا ”غير مقبول“، موضحًا أن موسكو لم توافق على هذه العملية مسبقًا.

وأكد لافرينتييف، أن روسيا توسطت في اتفاق بين القوات الحكومية السورية والقوى الكردية، مما سمح بدخول القوات السورية منطقة يسيطر عليها الأكراد، بحسب وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء.

وأضاف المبعوث، في تصريحات للصحافيين، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمية إلى أبوظبي، أن المحادثات بين الأكراد ودمشق جرت في قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا وأماكن أخرى.