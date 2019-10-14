بالتزامن مع عقوبات أمريكية تشمل 3 وزراء.. بنس يتوجه إلى تركيا

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الإثنين، إنه سيتوجه قريبا إلى تركيا لبحث الملف السوري.

وأضاف بنس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلى وقف فوري لإطلاق النار شمال شرق سوريا.

وقال للصحافيين، إن أمريكا لم تعط الضوء الأخضر لتركيا كي تشن عمليتها العسكرية في سوريا.

ويتزامن ذلك، مع إعلان الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على تركيا، قال غنها تشمل 3 وزراء.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأمريكية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين بصفتهما كيانين.