ترامب: قواتنا المنسحبة من سوريا ستبقى بالمنطقة لضمان عدم عودة داعش

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين أنّ القوات الأمريكية التي ستنسحب من سوريا تنفيذاً لأوامره ستبقى في المنطقة لمنع عودة تنظيم داعش. وقال ترامب في بيان إنّ ”القوات الأمريكية التي تخرج من سوريا ستنفّذ الآن عملية إعادة انتشار وستبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حصل في عام 2014“ عندما سيطر تنظيم داعشعلى مناطق…