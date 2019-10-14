”فتح“ تكشف العراقيل التي تواجه إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية

كشف محمود العالول نائب رئيس حركة ”فتح“ الفلسطينية، اليوم الإثنين، العراقيل التي تواجه إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية.

وقال في تصريح عبر قناة ”فلسطين“ الرسمية، إن العقبات متمثلة بالتفاصيل ومتطلبات الحوار بين الفصائل وقوى المجتمع المدني ومستقلين، والجانب الآخر أن هذه الانتخابات يجب أن تتم في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، وذلك يستدعي تكثيف الحوار مع كل فصائل المنظمة لإنضاج موقف موحد وكذلك البحث عن حالة من التفاهم مع حركة حماس في غزة.

وأشار إلى أن العقبة الأخرى متعلقة بالاحتلال وإجراء الانتخابات في كافة أرجاء الوطن، مبينًا أن التحدي هذه المرة أكبر من المرات السابقة، خاصة بعد قرارات الإدارة الأمريكية ونقل سفارتها للقدس المحتلة.

وشدد العالول على أن “ الانتخابات مسألة ضرورية أمام ما يحيط بقضيتنا وما تتعرض له من ضغوط، فهي استحقاق شعبي وديمقراطي ومتطلب وطني ودولي“، مؤكدًا أن الانتخابات ضرورية في ظل الجو السياسي العام وما يتعرض له شعبنا من ضغوط، خاصة ما تسمى ”صفقة القرن“ التي تسعى لشطب قضيتنا.

وقال: ”نحن نسعى إلى ترتيب البيت الداخلي وتأتي الانتخابات من هذا الباب، فهي مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية، واستحقاق شعبي وجماهيري وديمقراطي، ومتطلب وطني ودولي“، وأضاف: ”بحثنا عن حكم لحسم خلافنا سابقًا، والآن نريد أن نلجأ إلى حكم عادل وهو الشعب وصناديق الاقتراع“.

وشدد على أن همنا الأساس هو تذليل العقبات من أجل الذهاب للانتخابات وخلق المناخ العام المناسب، فتم تشكيل مجموعة من اللجان في اللجنة التنفيذية وأخرى في حركة فتح من أجل خلق المناخ العام عبر التواصل مع الإقليم والعالم للضغط على الاحتلال.