ترامب: أكراد سوريا ربما يطلقون سراح متشددي داعش عمدًا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، ربما تطلق متعمدة سراح أسرى من تنظيم داعش، لحمل القوات الأمريكية على العودة للمنطقة.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، أن ”الأكراد ربما يفرجون عن البعض لحملنا على التدخل“.

لكنه أضاف أنه ”سيكون من السهل للغاية أن تعيد تركيا أو الدول الأوروبية التي ينحدر منها الكثيرون أسرهم، لكن ينبغي لهم التحرك بسرعة“.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مع دمشق، ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا؛ للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على فيسبوك: ”لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء؛ فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية“.

وأضافت أن ”هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي”.