بعد الاتفاق مع الأكراد.. قوات النظام السوري تنتشر في ”عين عيسى“

انتشرت قوات من الجيش السوري في بلدة ”عين عيسى“ شمال البلاد، في إطار اتفاق مع الأكراد لمواجهة الهجوم التركي.

وذكر النظام السوري، يوم الاثنين، أن ”قوات من الجيش تحركت باتجاة بلدة عين عيسى بالشمال السوري على خط المواجهة مع القوات التركية بهدف التصدي لها“.

من جانبه عرض التلفزيون الرسمي السوري، لقطات تظهر ما قال إنه مدخل عين عيسى حيث شوهد السكان وهم يرحبون بوصول قوات النظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، أمس الأحد، التوصل إلى اتفاق مع دمشق ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا للتصدي لهجوم أنقرة والفصائل السورية الموالية لها.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على فيسبوك: ”لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديمقراطية“.

وأضافت أن ”هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي”.