الإعلام الرسمي: الجيش السوري ينتشر في بلدة قرب مدينة الرقة

الإعلام الرسمي: الجيش السوري ينتشر في بلدة قرب مدينة الرقة

المصدر: رويترز

قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية اليوم الاثنين إن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وجاء انتشار القوات السورية بعد اتفاق بين الحكومة والقوات التي يقودها الأكراد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة