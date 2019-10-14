أردوغان: انتشار الجيش السوري على الحدود غير مقلق

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه لا يعتقد أن أي مشاكل ستقع في مدينة عين العرب ”كوباني“ السورية بعد انتشار الجيش السوري على الحدود، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبدى ”نهجًا إيجابيًا“.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام رسمية بأن القوات السورية دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق سوريا بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد في المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي لهجوم تركي.

وفي حديث للصحفيين قبل التوجه لأذربيجان، قال أردوغان إن تركيا ستنفذ خططها بشأن بلدة منبج في شمال سوريا وستقوم بتوطين عرب هناك. وأضاف أن القرار الأمريكي بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا خطوة إيجابية.

إلى ذلك، قال مشرع روسي كبير، اليوم الاثنين، إن احتمال اندلاع صراع تركي سوري مفتوح ضعيف.

وأدلى المشرع قسطنطين كوساتشيف بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة الإعلام الروسية، بعد أن قالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها ستسحب قواتها المتبقية من شمال سوريا بسبب اتساع الهجوم التركي هناك.

وأبرم الجيش السوري اتفاقًا مع القوات الكردية لإعادة الانتشار على الحدود مع تركيا.