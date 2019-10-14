مسؤول كردي: الاتفاق مع دمشق يشمل انتشار الجيش على الحدود و إجراء محادثات سياسية لاحقًا

قال مسؤول كردي سوري بارز، إن ”اتفاقًا عسكريًا مبدئيًا“ مع دمشق يقتصر على انتشار الجيش على طول الحدود، وإن الجانبين ”سيبحثان القضايا السياسية في وقت لاحق.“

وأكد ”بدران جيا كرد“ لرويترز، أن ”الاتفاق يقضي بدخول القوات الحكومية المناطق الحدودية من بلدة منبج إلى ديريك في شمال شرق البلاد.“

وأضاف أن السلطات التي يقودها الأكراد ”اضطرت للبحث عن سبل لحماية المنطقة، بعد أن منحت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهجوم تركي هناك“.

في هذه الأثناء، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش دخلت بلدة ”تل تمر“ في شمال شرق البلاد، وذلك للانتشار هناك بهدف التصدي للهجوم التركي.

وتقع تل تمر، على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب، حيث أعلنت القوات التركية أمس الأحد أنها سيطرت على هذا الطريق.

وتبعد بلدة تل تمر 35 كيلومترًا جنوب شرقي رأس العين، إحدى الأهداف الرئيسية للهجوم التركي.