مسؤولان: أمريكا قد تسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام

قال مسؤولان أمريكيان لـ“رويترز“ الأحد إن الولايات المتحدة تدرس خططا لسحب معظم قواتها من شمال سوريا خلال أيام وذلك في جدول زمني أسرع مما كان متوقعا للانسحاب الأمريكي في ظل تصعيد الهجوم التركي على المنطقة.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في وقت سابق أنه يعمل، بناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب، على بدء تنفيذ انسحاب القوات من شمال سوريا حيث يوجد نحو ألف جندي أمريكي.

ولم يحدد إسبر موعدا للانسحاب واكتفى بقول إنه يريد تنفيذه ”بأمان وفي أسرع وقت ممكن“.

وقال المسؤولان الأمريكيان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، إن الولايات المتحدة تبحث خيارات عدة لكنهما أضافا أن الجيش الأمريكي سيسحب على الأرجح معظم قواته خلال أيام وليس أسابيع.

وقال أحدهما إن الانسحاب الكامل ربما يستغرق أسبوعين أو أكثر غير أن ذلك ربما يتم بوتيرة أسرع من المتوقع.

ويأتي الكشف عن قرار الانسحاب السريع بعد أحداث سياسية متسارعة خلال الأيام الماضية في سوريا التي كانت يوما قلبا ”لدولة الخلافة“ التي أعلنها تنظيم داعش.

وبدأت التطورات الأخيرة يوم الأحد الماضي حين قرر ترامب أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل عدد قليل من الجنود الأمريكيين من شمال شرق سوريا. وانتقد معارضو ترامب هذا القرار قائلين إنه مهد الطريق بعدها بثلاثة أيام لهجوم تركي على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن.

وقالت الولايات المتحدة إنها لن تدافع عن المقاتلين الأكراد السوريين في مواجهة تركيا والقوات التي تدعمها أنقرة، رغم أن الأكراد قاتلوا إلى جانب القوات الأمريكية ضد داعش ويحرسون حاليا السجون التي يوجد بها عشرات الآلاف من المتشددين.

وقال إسبر في مقابلة تلفزيونية إنه يتوقع أن يسعى الأكراد السوريون إلى ضمان بقائهم باللجوء إلى منافسي الولايات المتحدة في الصراع السوري وهما روسيا والرئيس السوري بشار الأسد.

وقال إسبر ”نتوقع بشدة أن… يبرم الأكراد السوريون اتفاقا مع القوات السورية والروسية“.

وفي مؤشر محتمل على ذلك، قالت وسائل إعلام سورية رسمية الأحد إن الجيش السوري بدأ في تحريك قواته إلى جبهات القتال في شمال شرق البلاد ”لمواجهة العدوان التركي على الأراضي السورية“.