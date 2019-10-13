الصومال.. مصرع مسؤول أمني ونجله في تفجير استهدف منزله

لقي نائب مدير الأمن في إقليم شبيلى الوسطى، مساء الأحد، مصرعه جراء تفجير عبوة ناسفة بمدينة جوهر بإقليم شبيلى الوسطى، جنوب الصومال.

وقال مسؤول محلي في المدينة، إن التفجير ناتج عن عبوة ناسفة ألقيت على منزل نائب مدير الأمن بالإقليم محمد سجال عبدي، ما أدى إلى مقتله وابنه البالغ من العمر عشر سنوات.

وبحسب المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، فإن المجهولين الذين ألقوا القنبلة لاذوا بالفرار قبل وصول السلطات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث أغلقت محيط المنزل في محاولة لإلقاء القبض على المتورطين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن مقاتلي حركة ”الشباب“ غالبًا ما يتبنون مثل هذه الهجمات التي تستهدف السلطات الأمنية.