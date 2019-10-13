سياسي كردي: دمشق وقوات سوريا الديمقراطية تعقدان محادثات بقاعدة جوية روسية

قال سياسي كردي سوري، اليوم الأحد، إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، تعقدان حاليًا مفاوضات بقاعدة جوية روسية في سوريا، معبرًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف هجوم تركي، وفق ما نقلت عنه وكالة ”رويترز“.

وأشار أحمد سليمان؛ العضو البارز في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، إلى إن“المحادثات تُجرى حاليًا في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية“.

ولم يذكر سليمان، ما إذا كان له أو لحزبه دور بهذه المفاوضات، ولا صلة لهذا الحزب بقوات سوريا الديمقراطية، لكنه قال:“نأمل بالتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الدائرة، خاصة التداعيات الخطيرة والكارثية“.

ولدى سؤاله عن تصريحات سليمان، قال مصطفى بالي، مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية:“لا تعليق، أكدنا منذُ بداية الغزو، أننا سندرس كل الخيارات والتي من شأنها تجنيب شعبنا التطهير العرقي“.

ولم يتسنَ التواصل حتى الآن مع مسؤولين في الحكومة السورية للتعليق.