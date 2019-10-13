العراق يفرج عن جميع معتقلي احتجاجات البصرة

أعلن مهدي التميمي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة جنوب العراق اليوم الأحد، أن السلطات أفرجت عن جميع المعتقلين على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي.

وأضاف التميمي أن ”قوات الأمن اعتقلت 72 متظاهرًا الأسبوع الماضي، وأجرت المفوضية اتصالات مع الجهات المعنية للإفراج عنهم، الآن جميع المعتقلين تم الإفراج عنهم ولم يتبقَّ أي معتقل في السجون على خلفية الاحتجاجات“.

منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر الجاري شهدت محافظات عراقية، بينها البصرة، احتجاجات شعبية طالبت بتحسين الخدمات، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي؛ إثر سقوط قتلى بين المحتجين.

اتخذت الحكومة سلسلة قرارات لصالح المواطنين في قطاعات عديدة، على أمل احتواء الاحتجاجات.

وقرر نشطاء تعليق المظاهرات إلى حين انتهاء زيارة ”أربعينية الحسين“، في 20 تشرين الأول أكتوبر الجاري، وهي مناسبة دينية للمسلمين الشيعة.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة الثلاثاء الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 165 شخصًا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقد أعلنت وزارة الداخلية، الأحد الماضي، مقتل 104 أشخاص، بينهم ثمانية من عناصر الأمن.

وأقرت الحكومة باستخدام قواتها العنف المفرط في مواجهة المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

بوتيرة متقطعة منذ سنوات، يحتج العراقيون على سوء الخدمات العامة الأساسية، خاصة الكهرباء والصحة والمياه، إضافة إلى البطالة والفساد، في بلد يعد من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.