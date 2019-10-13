سوداني يطالب القضاء برفع الحصانة عن 4 أعضاء في المجلس السيادي‎ بينهم البرهان

قدَّم طالب سوداني، أصيب بعمليات فض اعتصام القيادة العامة، في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي، طلبًا للمحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن 4 من قيادات المجلس العسكري بصفتهم المسؤولين المباشرين عن قرار فض الاعتصام.

وشمل الطالب السوداني محمد المجتبى عمار السجاد، بطلبه، اليوم الأحد، بواسطة المحامي أحمد موسى، كلًا من: الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان ”حميدتي“، إلى جانب الفريق شمس الدين الكباشي، والفريق ياسر العطا.

واعتبر محامي الطالب، أن هؤلاء ”كانوا سببًا فيما لحق به من إصابة بالرصاص الحي في محيط مستشفى رويال كير بحي بري شرق العاصمة الخرطوم وتسبب له بإعاقة دائمة، ما أدى لتغيبه عن العام الدراسي.

وفضت قوات أمنية، فجر الثالث من حزيران يونيو الماضي، آلاف المعتصمين في محيط قيادة الجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم.

وأدى فض الاعتصام لمقتل أكثر من 100 شخص وجرح نحو أكثر من 500 بحسب تقارير المعارضة.

ونوهت الدعوى إلى تكبد الطالب المصاب خسائر مادية ونفسية جراء سلسلة من العمليات الجراحية.

وتأتي الخطوة القانونية بحسب الدعوى، استنادًا إلى الفقرة المادة (22) / (3) من الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 آب/ أغسطس الماضي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير – قائدة احتجاجات الثورة السودانية.

ووالد المجتبى ”عمار السجاد“ هو القيادي بحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي الذي أسسه الراحل حسن عبد الله الترابي.

ويعارض حزب المؤتمر الشعبي الحكومة الانتقالية في السودان، ويقول إنه سيعمل على إسقاطها وتمزيق الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.

وأصدر رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، السبت الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/ يونيو الماضي.