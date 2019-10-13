حماس تُغير رؤساء الهيئات المحلية في غزة عبر ”التعيين“ وليس الانتخاب

تواصل حركة حماس في قطاع غزة، تغيير رؤساء الهيئات المحلية والبلديات العاملة في القطاع، دون إجراء الانتخابات، التي عطّلتها الحركة عام 2006.

وأجرت حماس، منذ عدة أيام عبر وزارة الحكم المحلي التي تسيطر عليها مجموعة من التغييرات في عدد من رؤساء البلديات، الذين يتم اختيارهم بالانتخاب وفق القانون الفلسطيني؛ فيما تختارهم حماس بالتعيين بما أسمته ”البيت المفتوح“.

وقال مصدر فلسطيني بوزارة الحكم المحلي، التي تسيطر عليها حماس في غزة لـ ”إرم نيوز“ إنه ”يجري التحضير لإجراء تعديلات على رؤساء الهيئات المحلية والبلديات، وذلك استكمالًا لتغيير كافة رؤساء البلديات ومجالس إدارتها“.

وأوضح المصدر، أن الوزارة التي تتبع لحماس ”تجري ترتيباتها للإعلان عن تلك التغييرات التي ستشمل كافة بلديات قطاع غزة الـ 25″، مبينًا أن ”ذلك سيكون في إطار تغييرات شاملة بعمل البلديات“.

وشدد المصدر، على أن ”ذلك يأتي وفق تعليمات اللجنة المكلفة بإدارة قطاع غزة، والتي ترفض حماس إطلاق اسم اللجنة الإدارية عليها“، لافتًا إلى أن ”التغييرات ستطال عددًا من الشخصيات البارزة بالهيئات المحلية“.

يذكر أن حماس أعلنت تغيير رئيس بلدية غزة ومجلس إدارتها عبر ما أطلقت عليه (البيت المفتوح)، والذي شكّلته الحركة من عناصرها ومناصريها بالمدينة.