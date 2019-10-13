البدء بإعادة بناء جامع النوري والمئذنة الحدباء بالموصل

أعلن محافظ نينوى شمالي العراق، منصور المرعيد، الأحد، عن البدء بعملية إعادة بناء جامع النوري الكبير، والمنارة الحدباء الأثرية في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

والحدباء من أشهر المعالم العراقية الإسلامية الشاخصة في المدينة، ومر على تشييدها سبعة قرون، لكنها تهدمت بفعل الحرب على تنظيم داعش عام 2017.

وقال المرعيد في بيان إن ”أعمالًا هندسية وفنية بدأت في موقع الجامع النوري، بإشراف محافظة نينوى، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة“، مضيفًا أن ”مشروع الجامع من المفترض المباشرة به بعد عمليات التحرير، بتبرع حكومة الإمارات ومن خلال اليونيسكو، لكن تأخر العمل بالتنفيذ بسبب بعض المتطلبات الفنية، حيث تمكنا من حل المشاكل وأبرزها منح شهادة خلو المنطقة من القنابل غير المنفلقة خلال العمليات العسكرية“.

وأوضح المرعيد أن ”أعمال البناء ستكون على ثلاث مراحل هي، تدعيم المنارة ومنطقة القبة، وتهيئة خزن القطع الأثرية بالتعامل معها يدويًا، وإعادة وضعها حسب توجيهات الآثار واليونيسكو“.

وتضم محافظة نينوى عدة مواقع مهمة وأثرية، يعود أغلبها إلى قرون طويلة، أبرزها الجامع الكبير ومنارته ”الحدباء“، التي اكتسبت شهرة عالمية إبان الحرب على داعش، الذي عمد إلى قصفها وهدمها بالكامل.

وبحسب إحصائيات رسمية، فإن تنظيم داعش دمّر أكثر من 119 مسجدًا ووقفًا إسلاميًا يتبع الأوقاف، وأغلبها في المدينة القديمة.