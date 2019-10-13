”ذا هيل“: انسحاب قوات أمريكية من سوريا هدية لروسيا وإيران

اعتبرت صحيفة أمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب قواته من شمال سوريا قبيل الغزو التركي، هو بمثابة هدية لروسيا وإيران فضلًا عن أنه سيتيح للدولتين تعزيز نفوذهما في سوريا.

ونقلت صحيفة ”ذا هيل“ عن مصادر سياسية الأحد، قولها إن ”الغزو أضر كثيرًا بمصداقية الولايات المتحدة وسيؤدي في الوقت ذاته إلى تعزيز التحالف بين تركيا وروسيا“، لافتة إلى أن ”قرار ترامب ترَك فراغًا أمنيًّا كبيرًا في شمال سوريا لذلك فهو بمثابة هدية لروسيا وإيران اللتين تحتفظان بقوات عسكرية في سوريا؛ ما يتيح لهما توسيع دورهما.“

ونقلت الصحيفة عن خبراء أمنيين أمريكيين قولهم إن ”هناك مخاوف من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتستغل قرار ترامب لتوسيع تواجد قواته في سوريا“، منوهة إلى تصريحاته بوتين الأخيرة التي دعا فيها القوات الأجنبية إلى ”مغادرة سوريا“.

وأفادت الصحيفة بأن ”تصريحات بوتين تعدّ مؤشرًا على أن القوات الروسية لن تغادر سوريا ما لم تأت حكومة جديدة تطلب منها المغادرة، وأن موسكو تعدّ تركيا دولة صديقة خاصة بعد بيعها صواريخ اس-400 وتوتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن“.

ونقلت الصحيفة عن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون ماكلوجلين قوله إن ”قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا هو قرار كارثي بمختلف المقاييس، وسيؤدي بطبيعة الحال إلى تحرك روسيا وإيران للعمل مع تركيا حليف الولايات المتحدة المشاكس.“