جونسون يدعو أردوغان لوقف الهجوم على سوريا وبدء حوار‎

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أبلغ رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، بأن بريطانيا يساورها ”قلق عميق“ تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وحثه على إنهاء الهجوم والدخول في حوار. وقال متحدث بعد الاتصال الهاتفي بين الزعيمين ”عبر عن قلق بريطانيا البالغ تجاه العملية العسكرية التركية في شمال سوريا التي قال إنها قد…