العسيلي: التوافق على تأسيس مجلس أعمال مصري فلسطيني مشترك

قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، إن الجانبين المصري والفلسطيني اتفاقًا على تأسيس مجلس أعمال مشترك بين البلدين وتبادل وفود من رجال الأعمال، ستنطلق في القريب العاجل، وهو أحد مخرجات اللقاء التاريخي الذي جمع حكومتي البلدين قبل أيام في القاهرة.

وأشار العسيلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أن وفودًا فلسطينية ستتوجه إلى مصر قريبًا، ضمن الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين لتبادل الخبرات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن الجانبين اتفقا أيضًا على زيادة السلع كمًّا ونوعًا في قوائم (A1،2b) حسب اتفاقية باريس، منوهًا إلى أن الحكومة الفلسطينية طلبت من الجانب المصري المساعدة في الضغط على إسرائيل بهذا الشأن.

وأضاف العسيلي أن الوفد الفلسطيني اتفق مع الحكومة المصرية على ”تدريب موفدينا على (النافذة الموحدة) للخدمات الحكومية“، حيث تمتلك مصر خبرة كبيرة في هذا الشأن.

يذكر أن وفدًا وزاريًا برئاسة محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، زار القاهرة مؤخرًا وعقد سلسلة لقاءات مع الحكومة المصرية، لتعزيز العلاقة الاستراتيجية مع العمق العربي، وفتح آفاق اقتصادية لبداية الانفكاك التدريجي عن إسرائيل.