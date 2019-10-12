تحفظ قطري صومالي على بيان عربي يدين العملية العسكرية التركية في سوريا 

تحفظت دولتا قطر والصومال، اليوم السبت، على بيان عربي مشترك يدين العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، خلال اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية عقد على مستوى وزراء الخارجية.

وأدان البيان الختامي للاجتماع العملية العسكرية التركية التي اعتبرها ”عدوانًا على الأراضي السورية، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، وطالب بوقفها فورًا“.

وقال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الذي رأس الاجتماع: ”إن قطر والصومال تتحفظان على البيان الختامي بشأن أزمة العدوان التركي على سوريا“.

وأضاف الوزير العراقي: ”العدوان التركي على سوريا يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويهدد بإشعال المزيد من الصراعات في سوريا والمنطقة، ويقوض جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم“.

وقطر هي الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت دعمها للتحرك التركي في سوريا، حيث أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن نظيره القطري خالد بن محمد العطية عبّر له عن دعم بلاده لعملية ”نبع السلام“.

ويأتي الموقف القطري الداعم وسط تنديد دولي وعربي واسع بالعملية التركية، التي تنذر بتوقف الجهود الدولية ضد تنظيم داعش.