وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعًا طارئًا بالقاهرة لبحث الهجوم التركي على سوريا

عقد وزراء خارجية الدول العربية، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا بمقر الجامعة العربية في القاهرة؛ لبحث الموقف من الأوضاع الميدانية الأخيرة في سوريا.

ويأتي الاجتماع بناء على دعوة مصرية؛ عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام شرق الفرات شمالي سوريا، الأربعاء، حيث ترأس الاجتماع وزير خارجية العراق محمد علي الحكيم.

وتغيبت سوريا عن المشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يبحث الأوضاع فيها؛ بسبب تجميد عضويتها منذ 2012.

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق عملية ”نبع السلام“ في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا؛ لتطهيرها ممن وصفهم بـ“الإرهابيين“، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.