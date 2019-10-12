”فتح“: نتائج الانتخابات ستكون ملزمة للكل

قال محمود العالول نائب رئيس حركة ”فتح“ الفلسطينية، اليوم السبت، إن ”الانتخابات العامة هي جزء وشكل من محاولة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وسنلجأ إلى صناديق الاقتراع ونتائجها ستكون ملزمة للكل“.

وشدد في كلمة له خلال ”مؤتمر فتح الأول للمقاومة الشعبية“، في رام الله، على أن ”المقاومة للمحتل واجب علينا جميعًا، وعلى كل مواطن حسب الظروف“.

وأضاف: ”أبناء حركة فتح دائمًا في مقدمة المقاومة، وما زلنا حركة تحرر وطني، وما زلنا نسعى للتحرر من الاحتلال، ولا بد من وجود المقاومة، لأنها فعل دائم مستمر لا يجوز وقفها لأي حساب آخر مثل التسوية والمفاوضات، أي مفاوضات مع المقاومة دافع وضغط لإنهاء الاحتلال“.

وانطلقت، اليوم السبت، أعمال مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني ”فتح“ الأول للمقاومة الشعبية، بمشاركة أعضاء من اللجنة المركزية، ومن المجلس الثوري، وممثلين عن الأقاليم والقرى الفاعلة، ومن لجان المقاومة الشعبية في مختلف المناطق.

من جهته، قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: إن ”المقاومة الشعبية ليست فقط ملقاة على عاتق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يجب على الجميع الانخراط في المقاومة الشعبية التي أصبحت استراتيجية، ويجب وضع كل الإمكانيات لتنفيذ برنامج المقاومة الشعبية“.

ودعا محيسن للانتقال بمبادرة المقاومة الشعبية إلى التطبيق العملي، لمنع المستوطنين من السير على الشوارع بدون استخدام الرصاص. هناك عدة طرق بالمقاومة الشعبية لمنعهم من التحرك بحرية على أرضنا المحتلة.