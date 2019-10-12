مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا يعلنون تحقيق تقدم على الأرض‎

قال مقاتلون سوريون تدعمهم تركيا، اليوم السبت، إنهم قطعوا طريقًا يربط بين مدن وقرى في قطاع من الحدود يستهدفه هجوم الجيش التركي على قوات بقيادة الأكراد، فيما يمثل تقدمًا على الأرض.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

وقال يوسف حمود، المتحدث باسم الجيش الوطني المدعوم من أنقرة، إن ”المقاتلين قطعوا الطريق رقم 712 الذي يربط بين مدينتي تل أبيض ورأس العين“، وهما محور الهجوم التركي الذي بدأ يوم الأربعاء.

ويتماس الطريق مع الحدود في بعض المناطق، ويمتد بضعة كيلومترات داخل سوريا في مناطق أخرى.

وقال حمود في بيان لرويترز: ”التقدم هذا كان محورًا جديدًا ومفاجئًا… ما بين تل أبيض ورأس العين. هذا المحور استطاع أن يقطع الطرق التي تربط سلوك، تل أبيض، رأس العين مع بعضها البعض، مع القرى المنتشرة في المنطقة“.

وأضاف: ”تمت السيطرة على 18 قرية خلال هذا التقدم“.

من جهته، قال مسؤول أمن تركي كبير، إن مقاتلي المعارضة السوريين المدعومين من أنقرة سيطروا على وسط مدينة رأس العين في شمال شرق سوريا، اليوم السبت، مع دخول الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد في المنطقة يومه الرابع.

وأضاف: ”سيطر (مقاتلو المعارضة السورية) على وسط المدينة، هذا الصباح. وتجري عمليات تفتيش في المناطق السكنية“.