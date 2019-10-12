ردًا على مهلة السيستاني.. عبدالمهدي: سنلاحق قتلة المتظاهرين مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم

رد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، على مهلة المرجع الشيعي البارز في العراق، آية الله علي السيستاني لملاحقة قتلة المتظاهرين.

وقال عبدالمهدي في بيان ”استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، واستكمالًا للتحقيقات الجارية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان“.

وبين أن ”تشكيل اللجنة جاء للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم“.

وأمهل المرجع الشيعي البارز في العراق، آية الله علي السيستاني أمس الجمعة، حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مهلًة أقصاها أسبوعان، لملاحقة المعتدين على المتظاهرين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى منذ مطلع الشهر الجاري مظاهرات شعبية واسعة، وتصاعد غضب المتظاهرين بعد تزايد المواجهات مع الأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 110 أشخاص وجرح نحو 6 آلاف.