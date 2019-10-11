فتح: الرئيس عباس سيُصدر مرسومًا بانتخابات متتالية

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، أن المرسوم الذي سيُصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بخصوص الانتخابات سيتضمن إجراء انتخابات متتالية، وليست متزامنة.

وقال حلس، في تصريحات خلال زيارة عدد من العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، إن“المرسوم الرئاسي بخصوص الانتخابات سيصدر بانتخابات متتالية وليست متزامنة، انسجامًا مع النظام الأساس ومواد الدستور الفلسطيني“.

وأضاف أن“الانتخابات العامة تشكل مدخلًا لإتمام المصالحة، ومخرجًا لإنهاء الانقسام، ويجب العمل على تهيئة الأجواء لإنجاحها“، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، بلقاء الفصائل وتهيئة الأجواء لإجرائها.

وتابع حلس أن“إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الداخلية هما أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال، وأن الانقسام ليس قدرًا يجب أن نؤمن به، بل يجب السعي الحثيث والسريع لإنهائه، ونحن في فتح جادين في موضوع إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة“.

وترفض حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، فكرة إجراء انتخابات متتالية، وتطالب بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني بشكل متزامن، من أجل إنهاء الانقسام وتجديد النظام السياسي الفلسطيني.

وتصر حركة فتح على إجراء الانتخابات التشريعية، تليها الانتخابات الرئاسية لعدم حدوث فراغ سياسي في المشهد الفلسطيني، فيما بدأت لجنة الانتخابات مشاوراتها مع الفصائل الفلسطينية، لاستطلاع مواقفها من الانتخابات.