نائب وزير الخارجية السوري: دمشق غير مستعدة للحوار مع القوات الكردية

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قال نائب وزير الخارجية السوري، اليوم الخميس، إن بلاده غير مستعدة لفتح حوار مع قوات كردية مدعومة من أمريكا ”انفصالية“ و“خانت“ بلادها.