هل تل أبيب في "ورطة" بعد طلبها صفقة تبادل جديدة؟

تحدث تقرير عن تطور جديد بشأن "طلب من جانب تل أبيب" لوساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى في إطار هدنة إنسانية جديدة، وسط تصاعد الخسائر العسكرية الميدانية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأثار طلب إسرائيل الوساطة تساؤلات، عن ما إذا كان هذا "الطلب" مجرد "مناورة" لتخفيف حدَّة الضغوط الداخلية، عقب الإخفاق في تحرير الأسرى والمحتجزين في غزة بالقوة، أم اضطرارًا، في ظل الأنباء عن "خلافات" مع واشنطن وتصاعد الانتقادات الدولية لاستمرار الحرب؟

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، إن المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، على مدى اليومين الماضيين، عن مصادر إسرائيلية مقربة من الحكومة الإسرائيلية، أشارت إلى أن الظروف "مُهيَّأة بشأن إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين إسرائيل و(حماس)"، وأن ثمة تحركات جارية في هذا الإطار، وفق ما أوردته القناة الـ"12" الإسرائيلية.

وأكدت "هيئة البث الإسرائيلية"، في تقرير لها، (الاثنين)، أن إسرائيل "تبحث بشكل جدي فتح الباب أمام عملية تبادل جديدة".

وبحسب التقرير، فقد "تلقى جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) توجيهات للبدء بالاستماع إلى عروض الوسطاء"، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمه "هيئة البث الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن الفئة المستهدفة من صفقة التبادل المُنتظرة هي "الفئة الإنسانية"، وتضم النساء والمرضى والجرحى والمسنين.

وكانت وساطة مصرية - قطرية - أمريكية، قادت، في الـ24 من نوفمبر الماضي، إلى إقرار الهدنة الإنسانية الأولى في قطاع غزة، وتبادلت بموجبها إسرائيل وحركة حماس عشرات الأسرى، معظمهم من النساء والأطفال، كما سمحت الهدنة التي استمرت أسبوعًا واحدًا بإدخال كميات أكبر من المساعدات الإغاثية للقطاع.

ورأى الدكتور صبحي عسيلة، رئيس برنامج الدراسات الفلسطينية والإسرائيلية بـ"مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية"، أن التسريبات الإعلامية الإسرائيلية بشأن "طلب الوساطة المصرية - القطرية" من أجل تبادل جديد للأسرى "تعكس حجم الأزمة التي تعيشها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على وقع الخسائر العسكرية المتفاقمة في غزة"، وآخرها ما وقع في حي الشجاعية، في وقت كانت تروج فيه الحكومة لانتهائها من القضاء على حماس في شمال غزة؛ ما يلقي مزيدًا من الشكوك حول مصداقية الحكومة وقيادات جيش الاحتلال لدى الرأي العام في الداخل الإسرائيلي.