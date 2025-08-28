مقتل عسكريين لبنانيين بانفجار مسيّرة إسرائيلية.. وعون يعرب عن "ألمه الشديد"

أعلن الجيش اللبناني، مساء الخميس، مقتل اثنين من منتسبيه وإصابة آخرين، إثر انفجار طائرة مسيّرة إسرائيلية، جنوبي لبنان، فيما علّق الرئيس اللبناني على الحادثة.

وقال الجيش اللبناني، في بيان مقتضب: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة انفجرت، ما أدى إلى استشهاد ضابط وعسكري، وجرح عنصرَين آخرَين".

بدوره، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن "ألمه الشديد" إزاء الحادثة.

وقال عون، إن "الجيش يدفع مرة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب، وهذا هو الحادث الرابع الذي يستشهد فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوب الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الأمن للقوات الدولية العاملة في الجنوب، ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل لوقف اعتداءاتها، والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية" .

أخبار ذات علاقة لبنان يرحب بقرار مجلس الأمن تمديد مهمة "اليونيفيل" حتى نهاية 2026

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تستمر إسرائيل في خرق الاتفاق، واستهداف لبنان.

وفي وقت سابق من مساء الخميس، قرر مجلس الامن الدولي تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان (يونيفيل) لمرة أخيرة، مع وضع برنامج لانسحابها العام 2027، الأمر الذي طالبت به إسرائيل والولايات المتحدة.

أخبار ذات علاقة انفراج أم انفجار؟.. سيناريوهان ينتظران لبنان بعد إعلان تمديد "اليونيفيل"

ونص قرار المجلس الذي تم تبنيه بالإجماع على "تمديد تفويض اليونيفيل لمرة أخيرة (...) حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، والبدء بعملية تقليص وانسحاب منسقة وآمنة اعتباراً من 31 ديسمبر/كانون الأول 2026 ضمن مهلة عام واحد".