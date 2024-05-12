مانحون يتعهدون بدعم غزة بأكثر من ملياري دولار

تعهّدت جهات مانحة، خلال مؤتمر في الكويت، اليوم الأحد، بتقديم أكثر من ملياري دولار لمساعدة قطاع غزة المدمّر جراء الحرب المستمرة، منذ أكثر من 7 أشهر، بين إسرائيل وحركة حماس.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر، الذي نظمته الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن المبلغ يتم تنفيذه، خلال العامين 2024، 2025.

وستعمل المبادرة، خلال العامين المقبلين - كمرحلة أولى قابلة للتمديد - على حشد الجهود لدعم التدخلات الإنسانية المنقذة للحياة في قطاع غزة".

ودعا المؤتمر التاسع للشراكة الفعالة من أجل عمل إنساني أفضل والذي عُقد في الكويت تحت شعار "شراكة إنسانية"، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، شهد المؤتمر إطلاق مبادرة إنسانية دولية تحت اسم "سند" لتعزيز التدخل الإنساني في غزة.

وبدوره، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة مسجلة له في انطلاق فعاليات المؤتمر، دعوته إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في قطاع غزة، مبينًا أن التزام المجتمع الإنساني بمساعدة الناس ودعمهم هو بصيص نور وسط الظلمة".