السودان .. غضب قبلي يهدد البرهان في آخر معاقل الجيش

قالت مصادر سياسية في بورتسودان، إن هناك حالة من الغضب القبلي، تجاه الجيش السوداني، في أرجاء مجتمع شرق السودان، الذي يتخذ منه قائد قوات الجيش عبد الفتاح البرهان مقرًّا له ويعد آخر معاقله.

ويأتي ذلك إثر خطوة وصفت بـ"الاستفزازية" قام بها مدير التلفزيون السوداني إبراهيم البزعي، وحملت إهانة لثقافة وتقاليد مناطق "البجا" التي تعد أحد أهم المجتمعات التي يندرج تحتها في شرق السودان مجموعة من القبائل المؤثرة.

وكان البزعي منع المذيعة زينب ايرا، من الظهور بملابس تقليدية تراثية تشتهر بها قبائل "البجا".

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن حالة الغضب تتراكم لعدم اتخاذ البرهان أي تصرف تجاه مدير التلفزيون البزعي، المحسوب على التيار الإسلامي، والمعروف بمناهضته للمكونات الثقافية والمجتمعية في السودان.

وأشارت المصادر إلى أن الأمر لا يتعلق بزي أو بتراث بقدر كونه تفجيرًا لتراكمات من نظام حكم استمر 30 عامًا ويعتبر البزعي مطبقًا له.

وقالت إن هذه التراكمات تعكس التعامل بتعال وإساءة وتجاوز التعددية الثقافية والتراثية التي يزخر بها السودان، في ظل اعتبار التيار الإسلامي التراث والثقافة نوعًا من "البدعة" التي تؤدي إلى الفتنة.