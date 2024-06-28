حريق غابات يجتاح قاعدة "عتصيون" الإسرائيلية (فيديو)

كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن إجلاء 200 جندي إسرائيلي من قاعدة "عتصيون"، بعد وصول النيران التي اندلعت في غابات مجاورة للقاعدة العسكرية الكائنة في جنوبي الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة، إن الحريق امتد إلى القاعدة العسكرية بفعل الرياح الشديدة، وإن طواقم الإطفاء تحاول السيطرة عليه.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي أجلى الجنود من قاعدة "عتصيون" العسكرية بعد اندلاع حرائق غابات بالقرب منها.