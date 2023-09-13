ليبيا.. انهيار 30 كيلومترا من شبكة الطرق في درنة

أعلنت اللجنة الفنية لحصر الأضرار، المشكلة من مصلحة الطرق والجسور في ليبيا، الثلاثاء، أن شبكة الطرق المنهارة في درنة تقدر بـ30 كيلومترًا، بحسب ما أعلنت منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الوحدة الوطنية على "فيسبوك".

ونقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن مصلحة الطرق والجسور تأكيدها رصد 5 جسور منهارة عند مجرى الوادي بدرنة، لافتة إلى أن المساحة التقديرية المتضررة في محيط الوادي تقدر بـ 90 هكتارًا، مشددة أيضًا على أن الطريق الوحيد المفتوح أمام حركة المرور هو طريق الظهر الحمر.

بدوره، قال رئيس مصلحة الطرق والجسور بحكومة الوحدة الوطنية الحسين سويدان، إن شبكة الطرق والجسور في مدينة درنة شرقي البلاد "انهارت بشكل كامل جراء الإعصار"، موضحا أن تكلفة إعادة إعمارها تبلغ حوالي "300 مليون دينار" (نحو 67 مليون دولار).