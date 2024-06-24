عبر محادثات جديدة.. ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل قبل مواجهة حزب الله؟
كشفت القناة 12 العبرية عن آخر محادثات إسرائيلية – أمريكية بخصوص التطورات المتعلقة بالحرب ضد ميليشيا حزب الله في لبنان، مبينة أن واشنطن شددت فيها على أن مفتاح الحل في الشمال يجب أن يتمثل بإنهاء التواجد الإسرائيلي في رفح.
ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم "إذا تحولت الحرب إلى الشمال، فسيتعين على تل أبيب تحديد الهدف المطلوب لها، ولابد أن تكون قادرة على الصمود تجاهه".
وأكدت واشنطن خلال المحادثات أنه "لا يمكن جرها إلى حملة طويلة".
من جهتها، طالبت تل أبيب حليفتها الولايات المتحدة بالمزيد من الأسلحة لتكون جاهزة للعمل في لبنان، مشيرة إلى أن الخيار الوحيد للعمل في الشمال ضد الميليشيا يجب أن يكون بالقوة، وفق ما نقلت القناة الإسرائيلية.
وأمس الأحد، رأت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه رسالة لإيران وحزب الله، مفادها أن أي ضربة استباقية على إسرائيل ستواجه بمقاومة مشتركة.
وذكرت الصحيفة، أن المجلس المصغر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي حل محل المجلس الحربي، ما زال يأمل في التوصل إلى تسوية بشأن لبنان بوساطة أمريكية، وبمساعدة وتمويل عربي.
وأضافت أن المجلس السياسي المصغر، "لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض حربًا في الشمال ومتى سيخوضها".