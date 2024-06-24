عبر محادثات جديدة.. ماذا طلبت واشنطن من إسرائيل قبل مواجهة حزب الله؟

كشفت القناة 12 العبرية عن آخر محادثات إسرائيلية – أمريكية بخصوص التطورات المتعلقة بالحرب ضد ميليشيا حزب الله في لبنان، مبينة أن واشنطن شددت فيها على أن مفتاح الحل في الشمال يجب أن يتمثل بإنهاء التواجد الإسرائيلي في رفح.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم "إذا تحولت الحرب إلى الشمال، فسيتعين على تل أبيب تحديد الهدف المطلوب لها، ولابد أن تكون قادرة على الصمود تجاهه".

وأكدت واشنطن خلال المحادثات أنه "لا يمكن جرها إلى حملة طويلة".